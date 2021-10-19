Після пом'якшення обмежень: в Нідерландах кількість COVID-випадків стрімко зросла за тиждень

Органи охорони здоров’я Нідерландів попереджають про стрімке зростання випадків зараження на коронавірус в країні. Близько трьох тижнів назад в країні скасували правило про соціальне дистанціювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Dpa-international .

Згідно з даними національного інституту охорони здоров’я RIVM, за останні сім днів в Нідерландах кількість COVID-випадків зросла на 44% у порівнянні з попереднім тижнем.

Зокрема, лише декілька тижнів тому в країні скасували правило щодо соціального дистанціювання. Однак, місцеві й надалі зобов’язані носити захисні маски в громадському транспорті.

Відзначається, що рівень смертності в Нідерландах також виріс. Лише за останні сім днів там було зафіксовано 48 летальних випадків, що перевищує вдвічі показники попереднього тижня.