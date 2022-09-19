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Чи зможуть звинуватити Путіна у геноциді українців: відповідь генпрокурора

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Вашингтон, Понеділок 19 вересня 2022 14:24
Чи зможуть звинуватити Путіна у геноциді українців: відповідь генпрокурора Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Україні буде складно притягнути до відповідальності главу Кремля Володимира Путіна у справі про геноцид. Це перший подібний випадок у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Андрія Костіна в інтерв'ю CBS News.

Він пояснив, що без повномасштабного вторгнення не було б жодних воєнних злочинів, які підпадали під визначення геноциду. Фактично Путін, напавши на Україну, "санкціонував або знав про все, що відбувалося під командуванням його військових".

Костін підтвердив, що Офіс генпрокурора вже має справу про геноцид українського народу.

"З цієї причини за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво має бути притягнуте до відповідальності й має бути покаране", - сказав генпрокурор.

Костін визнав, що справа про геноцид складна, адже "непросто довести цю систему командування до найвищого рівня". При цьому він підтвердив, що жоден світовий лідер поки не пішов під суд за геноцид.

Нагадаємо, після звільнення міста Ізюм Харківської області у лісі виявили масове поховання, де було понад 400 могил цивільних і військових.

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