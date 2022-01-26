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ЗМІ пишуть про смартфон Tesla Ілона Маска. Ймовірно, це фейк

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Київ, Середа 26 січня 2022 12:35
ЗМІ пишуть про смартфон Tesla Ілона Маска. Ймовірно, це фейк Фото: ЗМІ пишуть про смартфон Tesla Ілона Маска. Ймовірно, це фейк (Maja Hitij / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

У січні 2022 року в соціальних мережах і медіа з'явилася інформація про загадковий Tesla Phone. Користувачі та ЗМІ пишуть, що американський підприємець Ілон Маск вже цього року представить власний смартфон. Незважаючи на те, що в мережі опублікували фотографії нібито смартфона Tesla, ймовірність появи цього гаджета мінімальна.

Що пишуть про Tesla Phone і чому, швидше за все, це фейк - в матеріалі РБК-Україна.

Найбільш інноваційний

Пишуть, що в розробці Telsa Phone брав участь Ілон Маск. Само собою, нам обіцяють унікальні можливості. Зокрема, нібито в тильній частині смартфона буде знаходитися сонячна панель-вона дозволить за 30 хвилин знаходження гаджета під сонцем зарядити його на 20%.

Також Tesla Phone буде працювати в зв'язці з проектом Starlink. Компанія забезпечить швидкісним інтернетом смартфон за допомогою супутників, які Ілон Маск планомірно виводить в небо. Це дозволить отримувати доступ до швидкого Інтернету в будь-якій точці світу.

Технічна характеристика

Передбачається, що смартфон отримає процесор Qualcomm Snapdragon (8 серія). Об'єм оперативної пам'яті складе 16 гігабайт, а об'єм вбудованої пам'яті - 512 гігабайт або 1 терабайт залежно від комплектації. Гаджет пророкують швидку зарядку USB Type-C на 100 Вт - пристрій можна буде зарядити нібито за 10 хвилин. Крім цього, смартфон нібито отримає невидиму камеру. Кажуть, що гаджет коштуватиме 750 доларів.

Чому Tesla Phone-фейк

Поки що немає приводу вірити інформації з соціальних мереж і ЗМІ. Справа в тому, що жодне велике Західне видання так і не написало з приводу Tesla Phone. Це можна свідчити про те, що вся інформація про майбутній смартфон Ілона Маска - фейк.

Крім цього, є ще одна теза, яка свідчить про те, що Tesla Phone не буде. Американський підприємець Ілон Маск майже завжди сам стає джерелом інформації про новинки своїх компаній. А враховуючи, що смартфон Tesla - один з найбільш очікуваних гаджетів останніх років, то навряд чи Маск упустив би можливість самостійно розповісти про свою новинку. Зробив би він це, швидше за все, в Твіттері.

Також новий рендер, який з'явився в мережі, схожий на той, що ЗМІ публікували в минулому році на 1 квітня. Як ви розумієте, тоді це був лише першоквітневий пранк. По всій видимості, цього разу нам теж показали фейк.

Коли ми дізнаємося правду

Згідно з попередньою інформацією, презентація Tesla Phone відбудеться навесні 2022 року. А нібито старт продажів стартує до кінця 2022 року. Так це чи ні - дізнаємося незабаром.

Раніше в мережі публікувати перші фотографії серійного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, показаного ще в 2019 році, у авто немає дверних ручок і знімних ковпаків.

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