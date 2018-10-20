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Смерть Марини Поплавської: стало відомо про дату і місце прощання з актрисою

STYLERПерсона    20.10.2018 - 21:31
Фото: (facebook.com/dizelstudio)
Фото: (facebook.com/dizelstudio)

Прощання з артисткою проходитиме в Житомирі і Києві

Під Києвом у жахливій ДТП загинула актриса "Дизель шоу" Марина Поплавська. Водій автобуса, в якому їхала артистка разом з колегами, втратив керування і в'їхав у вантажну фуру. Про місце і дату прощання з Мариною Поплавською розповіли в прес-службі "Дизель Студіо" у Facebook.

У Києві прощання відбудеться 21 жовтня з 11:00 до 13:00 у приміщенні МЦКМ "Жовтневий Палац".

"20 жовтня трагічно загинула талановита актриса, блискучий вчитель, зірка КВН Маріанна Францівна Поплавська. Прощання з актрисою "Дизель Студіо", відбудеться в неділю, 21 жовтня, у Києві з 11:00 до 13:00 у приміщенні МЦКМ "Жовтневий Палац". Адреса Алея Героїв Небесної Сотні, 1", – пише прес-служба "Дизель Студіо".

Повідомляється, що прощання в Житомирі призначено на наступний день.

"В понеділок, 22 жовтня, о 10:30, відбудеться прощання в Житомирі - у залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. В. Кочерги. Потім відбудеться відспівування в Кафедральному Соборі Святої Софії. В цей же день актриса буде похована на Корбутовском кладовищі на Центральній Алеї", — повідомляє прес-служба.

Смерть Марини Поплавської: стало відомо про дату і місце прощання з актрисою

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dizelstudio

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли несподівану причину смертельної аварії.

На тему: що відомо про загиблу артистку "Дизель шоу".

Відео: (video.rbc.ua)

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