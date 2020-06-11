ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Слузі народу" пояснили, чому Герус виштовхує з ринку "зелених" інвесторів

Новини » Енергетика     11.06.2020 - 11:43
У "Слузі народу" пояснили, чому Герус виштовхує з ринку "зелених" інвесторів
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

На думку Буймістер, ситуація є критичною, а на прийняття рішення залишається менш як місяць

Листування народних депутатів Андрія Геруса та Андрія Жупаніна з неприємними висловлюваннями щодо інвесторів в зелену електроенергію може бути частиною цілеспрямованої кампанії комітету з енергетики з виштовхування з ринку "зелених" інвесторів.

Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер, передає РБК-Україна.

"[Не тільки листування], але в принципі вся позиція і політика комітету з енергетики за останні 9 місяців однозначно показує, що інвесторам в "зелену" генерацію в Україні не раді. Все це виглядає спробою довести ситуацію до непоправної кризи, оскільки, паралельно з цим, інвесторам в "зелену" генерацію зараз не платять взагалі вже упродовж 4 місяців. І загальна сума боргу перед "зеленими" становить близько 14 млрд грн. Їх просто виштовхують з ринку, і я вже мовчу про будь-який подальший розвиток галузі", - заявила Буймістер.

Нардеп вважає, що голова комітету Андрій Герус може працювати в інтересах "фіктивних трейдерів", за якими стоїть "Центренерго". Нагадаємо, згідно з журналістськими розслідуваннями "Центренерго" останні місяці може контролювати олігарх Ігор Коломойський.

"На цьому заробляється в день понад 1 млн доларів, системі ж це генерує збитків 3,5 млрд грн в місяць. Тільки за травень там близько 3,5 млрд грн накопичилося додаткових боргів. Ця ситуація вигідна ланцюжку фіктивних трейдерів, в кінці яких все одно стоїть той же кінцевий споживач. Цей кінцевий споживач "Центренерго". Всі вони відомі", - додала Буймістер.

На її думку, ситуація є критичною, а на прийняття рішення залишається менш як місяць.

"Критичність ситуації полягає в тому, що вся наша енергосистема тримається на тому, у кого першого здадуть нерви. Перший кредитор, перед яким є прострочені зобов'язання, який заявиться в суд, запустить ланцюгову реакцію і за принципом доміно просто розвалиться, збанкрутує вся українська енергетична система. На сьогодні обсяг боргів перед зеленою генерацією становить майже 14 млрд грн. Якщо ми підемо на канікули на два місяці, не прийнявши необхідних законодавчих змін, то за великим рахунком можна не повертатися в парламент. До цього моменту вже всі невідворотні події відбудуться", - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, раніше інвестори в "зелену" енергетику попросили президента Володимира Зеленського про зустріч, щоб досягти компромісної угоди про перегляд "зелених" тарифів і гарантувати виконання досягнутих з урядом домовленостей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Андрій Герус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся