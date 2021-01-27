"Слуга народу" підтримала зниження оподаткування міжнародних посилок

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Невдовзі українцям можуть збільшити ліміт на замовлення з зарубіжних інтернет-магазинів, за які не треба буде сплачувати податки. Так, якщо раніше оподатковувалися товари на суму понад 100 євро, то тепер - понад 150 євро.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу", яка підтримала відповідний законопроект №4278 у першому читанні.

"Покупки з-за кордону - це можливість придбати якісні, ексклюзивні та недорогі товари. І хоч я виступаю все ж таки за підтримку українського виробника, впевнена, знайдуться ті, хто жодного разу не замовляв корисні (а часто й не дуже), симпатичні дрібнички з відомого китайського сайту. Законопроєктами №4278 та №4279 ми нарешті повертаємо українцям право отримувати без оподаткування замовлення з іноземних інтернет-магазинів на суму до 150 євро. Зараз діє обмеження в 100 євро. Впевнена, що оподатковувати кожну курточку або пару кросівок - це просто безглуздя", - переконана заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук.

Новий законопроект "Слуги народу" збільшує сумарну межу оподаткування ввезеного товару для одного одержувача-фізичної особи. А також встановлює, що базою оподаткування є частина вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.

"Оподатковується лише частина вартості, що перевищує ліміт. Наприклад, ви замовили з Китаю товарів на суму 160 євро та обрали перевізника Укрпошту. На митниці вам донарахують податок у вигляді ПДВ з суми в 10 євро. А відповідати за нарахування та сплату ПДВ будуть самі оператори поштового зв’язку. Сума податку буде закладена у вартість доставки", - пояснив народний депутат "Слуги народу" Роман Грищук.

Окрім того, є можливість відтермінувати сплату ПДВ - протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

У законопроекті також зазначається, що процедури митного оформлення і контролю товарів спрощуються. Це робиться для того, щоб громадяни могли швидше отримувати свої замовлення, а поштові служби витрачали менше часу на роботу з документами.

Як відомо, 23 листопада 2018 року Верховна рада попереднього скликання ухвалила законопроект №9260, яким було запроваджено ПДВ на інтернет-замовлення вартістю понад 100 (замість 150) євро. Президент тоді також підписав цей документ 10 грудня 2019 року, попри обурення людей.