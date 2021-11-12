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Словаччина не закриє кордону для українців: правила в'їзду до країни

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Словаччина, П'ятниця 12 листопада 2021 12:52
Словаччина не закриє кордону для українців: правила в'їзду до країни Фото: Словаччина залишається відкритою для громадян України (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців. Відвідати країну можуть туристи, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.

"Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України", - зазначив Кулеба.

Зокрема, до Словаччини можуть в'їхати туристи із "зеленим" сертифікатом про вакцинацію від COVID. Кордон країни можуть перетнути громадяни, які зробили щеплення схваленими в ЄС препаратами (Pfizer, Spikevax, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pharmaceuticals, Sinopharm, Sinovac - CoronaVac). Людина вважається вакцинованою, якщо минуло не менше 14 днів, але не більше 12 місяців після отримання останньої рекомендованої дози щеплення.

Також для в'їзду на територію Словаччини всі особи віком від 12 років та 2 місяців зобов'язані зареєструватися за посиланням, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити реєстрацію під час перебування на території країни.

Нагадаємо, Франція поповнила список країн, які залишаються відкритими для українців.

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