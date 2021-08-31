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Словаччина припиняє вакцинацію російським препаратом "Спутник V"

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Словаччина, Вівторок 31 серпня 2021 13:09
Словаччина припиняє вакцинацію російським препаратом "Спутник V" Фото: Словаччина припиняє вакцинацію російським препаратом "Спутник V" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Словаччині заявили про припинення імунізації російською вакциною "Спутник V". Сьогодні крайній термін, коли громадяни можуть отримати щеплення саме цим препаратом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.Sk.

"Це останній день, коли можна отримати другу дозу цієї вакцини", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, таке рішення було прийнято у зв'язку із закінченням терміну придатності цієї вакцини.

Як повідомив представник МОЗ Словаччини, сьогодні на вакцинацію другою дозою вакцини "Спутник V" очікували 6 громадян.

За останніми даними, всього в країні зроблено 37 021 щеплення цією вакциною.

Загалом нею вакцинували о трохи більше ніж 18 500 осіб.

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