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Следователи полиции арестовали имущества РФ почти на 20 млрд гривен, - Цуцкиридзе

Среда 30 апреля 2025 17:06
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Следователи полиции арестовали имущества РФ почти на 20 млрд гривен, - Цуцкиридзе Фото: следователи полиции арестовали имущества РФ почти на 20 млрд гривен (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Национальная полиция Украины продолжает системную работу по выявлению, аресту и передаче в управление государству активов, связанных с российским капиталом.

Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Униан".

По его словам, общая стоимость уже арестованного имущества составляет 20 миллиардов гривен.

"Следователи полиции продолжают устанавливать активы, так или иначе связанные с РФ. С начала полномасштабного вторжения мы арестовали более сотни объектов – это месторождения, заводы, офисные центры и другие активы", – отметил Цуцкиридзе.

По его словам, более 17 миллиардов арестованных активов уже передали в управление государственного Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Вырученные от реализации этих активов средства поступают в государственный бюджет и направляются на нужды Вооруженных Сил Украины и восстановление объектов критической инфраструктуры, разрушенных в результате боевых действий.

Один из примеров - деятельность подсанкционной группы компаний, которые, несмотря на арест имущества и аннулирование спецразрешений на использование недр, продолжали коммерческую деятельность. Предприятия, ранее принадлежавшие гражданину России, были переоформлены на третьих лиц. В то же время, заводы и карьеры продолжили добычу и переработку полезных ископаемых, а доходы выводились за пределы Украины, в частности в РФ.

В рамках этого производства следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований провели ряд обысков. Выявлены факты незаконной хозяйственной деятельности, зафиксирована работа арестованных производственных мощностей, остановлены грузовые автомобили с продукцией, изъята спецтехника и оборудование для добычи и обработки сырья, а также документация о схемах легализации имущества.

Особое внимание полиция уделяет документированию попыток выведения активов за границу. В обнаруженной переписке руководителя компании зафиксированы контакты с подсанкционными лицами и координация правонарушений.

В настоящее время идет оценка собранных доказательств для дополнительной правовой квалификации. Изъятое имущество готовится к передаче в управление АРМА.

"Полиция во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора делает все необходимое, чтобы ни один принадлежащий или связанный с российским бизнесом актив не оставался в тени. Ни одна гривна не должна работать на экономику государства-агрессора", - добавил Цуцкиридзе.

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