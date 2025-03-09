По следам Шевченко. Культовые места в Киеве, где жил и творил великий поэт

Тарас Шевченко трижды приезжал из Санкт-Петербурга в Украину и каждый раз он посещал Киев. Почти год с весны 1846 до 1847-го он прожил в самом центре современной столицы, создал немало художественных этюдов тогдашнего города и написал одни из самых известных своих баллад "Русалка" и "Лилея".

РБК-Украина рассказывает о местах в Киеве, которые непосредственно связаны с Шевченко.

Дом на Козьих болотах

Литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко расположен в двух минутах от Майдана Независимости. Во времена поэта в этой местности была непролазная грязь, поэтому ее прозвали Козьим болотом. Кобзарь проживал здесь с весны 1846 до своего ареста - 5 апреля 1847 года, арендовал комнату и мастерскую у тогдашних владельцев Ивана и Ольги Житницких.

В это время Тарас Григорьевич работал в Киевской археологической комиссии и по ее заданию создал серию архитектурных пейзажей в 5-ти украинских губерниях. В рамках этого сделал много зарисовок Киева: Выдубицкого монастыря, церкви Александра, Киево-Печерской лавры и панорам Днепра.

Дом, в котором проживал Шевченко (фото: РБК-Украина)

Именно в этом доме Шевченко написал две баллады "Русалка" и "Лилея", копию рукописи "Лилеи" сейчас экспонируют в музее. Из-за войны все аутентичные вещи вывезли в хранилища, чтобы обезопасить от повреждения.

Комната Шевченко (фото: РБК-Украина)

В мансардном помещении была расположена мастерская художника, ее окна выходили во внутренний двор с видом на сад. Какие именно картины здесь создал художник - неизвестно. Сейчас в музее иногда проводят мастер-классы по изготовлению офортов. Именно за создание офортов Шевченко получил звание академик.

В музее также есть маленькая экспозиция, посвященная столичному активисту Роману Ратушному, который погиб на войне в 2022 году. Он завещал часть военных выплат в случае собственной смерти направить на поддержку музея. Когда-то Шевченко написал свое знаменитое "Завещание" из-за тяжелой болезни, современная же молодежь пишет завещания из-за войны России против Украины.

Мастерская Шевченко (фото: РБК-Украина / Василина Копытко)

Место возле Лавры для рисования

На территории Киево-Печерской лавры есть место, где Тарас Григорьевич нарисовал этюд "Церковь всех святых" в 1846 году. Сейчас на этом месте установлены стул и стол с художественными принадлежностями, которые позволяют современным украинцам увидеть, в каких условиях творил Шевченко.

Место, где рисовал Шевченко (фото: РБК-Украина / Василина Копытко)

Сохранилось три рисунка Шевченко карандашом 1843 года - "Дальние пещеры Киево-Печерской лавры", "Киев из-за Днепра", незавершенный рисунок "Киев со стороны Днепра" и сепия "Церковь Всех святых в Киево-Печерской лавре" в 1846 году.

Известно, что кроме этого еще были художественные произведения, но пока их не нашли. А именно: "Пещеры Киевской лавры", "Лаврская церковь с колокольней" (несколько вариантов), "Старцы", "Портрет атамана старцев", на которых изображена Лавра.

Этюд "Церковь всех святых" (фото: kplavra.kyiv.ua)

Хата на Приорке

Последний раз Шевченко приехал в Киев в 1859 году, тогда на две недели он поселился в доме Варвары Пашковской на Приорке. Сейчас это часть столичной местности Куреневка, а во времена поэта это была окраина города. Литературоведы утверждают, что он сам выбрал этот дом, когда пешком прогуливался из центра Киева.

"Шел да шел - вижу хатина стоит, не то панская, не то мужичья, белая-белая, как сметана, да еще и садом обросла, а на дворе развешаны детские сорочки да и рукавчиками машут, будто зовут меня к себе...", - писал Шевченко.

Аутентичная хата, где тогда гостил Шевченко, не сохранилась. В 1989 году создали хату-музей, которая воссоздает быт киевской окраины второй половины XIX века. Там экспонируют предметы культурного наследия, что передали потомки жителей Приорки, которые лично встречались с поэтом.

Возле дома на Приорке растет дуб, которому более 400 лет. Именно под этим деревом, по воспоминаниям его современников, любил сидеть поэт.

Дом на Приорке (фото: museum-portal.com)

Церковь Рождества Христова на Подоле

После смерти Тараса Шевченко украинская громада инициировала перевозку тела поэта на родные земли, чтобы выполнить его завещание и похоронить на днепровских кручах.

Гроб Шевченко перевозили из Санкт-Петербурга в Канев через Киев, часть этого пути преодолевали по Днепру. Именно в столичной церкви Рождества Христова 6 (18) и 7 (19) мая 1861 года благочинный церквей Подола Петр Лебединцев и настоятель храма Иосиф Желтоножский провели панихиду по великому поэту. На прощание с Кобзарем собралась толпа ценителей творчества поэта. После этого киевляне начали называть церковь "Шевченковой".

Церковь Рождества Христова на Почтовой площади (фото: Википедия)

Во времена советской оккупации коммунисты снесли церковь Рождества Христова, только в начале 2000-х святыню заново построили по сохранившимся чертежам. Сейчас в церкви экспонируют копию посмертной маски Тараса Шевченко.

Копия посмертной маски Тараса Шевченко (фото: РБК-Украина / Василина Копытко)