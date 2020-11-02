ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У наступну Раду проходять 5 парламентських партій і "Наш край" з непарламентських, - експерт

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 16:12
У наступну Раду проходять 5 парламентських партій і "Наш край" з непарламентських, - експерт
Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У наступну Верховну раду можуть пройти 5 парламентських партій та "Наш край".

Про це, підбиваючи підсумки місцевих виборів, написав політичний експерт Вадим Карасьов у Facebook.

За його словами, підсумки виборів ще остаточно не підбиті, але тенденції вже визначені та зрозумілі.

"Якщо говорити про перспективу парламентських виборів, то на цей час на них хороші шанси на успіх мають 5 парламентських партій: "Слуга народу", "ЄС", ОПЗЖ, "Батьківщина" та "За майбутнє", а також "Наш край" - єдиний представник непарламентських політсил у цій групі. Шанси інших партій для проходу у Раду поки не проглядаються", - наголосив Карасьов.

На думку експерта, "Наш край" фактично повторив успіх 2015 року.

"Нові партії поступилися лідерам, зокрема – "Нашому краю". Також непогано показали себе проекти під місцевих лідерів (Чернігівська, Кіровоградська, Харківська та інші області), але їхній вплив обмежується тільки своїм регіоном", - написав Карасьов.

Партія влади - "Слуга народу", зауважив експерт, у загальному заліку перемогла, але програла собі зразка 2019 року.

"Як наслідок, влада не змогла масштабувати монобільшість на всю країну", - зазначив Карасьов.

Також політексперт назвав "Голос" головним розчаруванням місцевих виборів.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ПарламентвыборыНаш край

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся