У наступну Раду проходять 5 парламентських партій і "Наш край" з непарламентських, - експерт

Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)

У наступну Верховну раду можуть пройти 5 парламентських партій та "Наш край".

Про це, підбиваючи підсумки місцевих виборів, написав політичний експерт Вадим Карасьов у Facebook.

За його словами, підсумки виборів ще остаточно не підбиті, але тенденції вже визначені та зрозумілі.

"Якщо говорити про перспективу парламентських виборів, то на цей час на них хороші шанси на успіх мають 5 парламентських партій: "Слуга народу", "ЄС", ОПЗЖ, "Батьківщина" та "За майбутнє", а також "Наш край" - єдиний представник непарламентських політсил у цій групі. Шанси інших партій для проходу у Раду поки не проглядаються", - наголосив Карасьов.

На думку експерта, "Наш край" фактично повторив успіх 2015 року.

"Нові партії поступилися лідерам, зокрема – "Нашому краю". Також непогано показали себе проекти під місцевих лідерів (Чернігівська, Кіровоградська, Харківська та інші області), але їхній вплив обмежується тільки своїм регіоном", - написав Карасьов.

Партія влади - "Слуга народу", зауважив експерт, у загальному заліку перемогла, але програла собі зразка 2019 року.

"Як наслідок, влада не змогла масштабувати монобільшість на всю країну", - зазначив Карасьов.

Також політексперт назвав "Голос" головним розчаруванням місцевих виборів.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.