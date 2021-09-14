Slavia замість Rapid: Skoda готує новий бюджетний седан на базі Fabia
На дорогах Чехії помічено закамуфльований прототип нового бюджетного седана Skoda Slavia. Автомобіль базується на платформі Fabia.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.
У розпорядженні видання Carscoops виявилися фотографії прототипу нового бюджетного седана Skoda Slavia. Новинка базується на платформі MQB-A0, яку ділить з новою Fabia.
Незважаючи на випробування в Європі, замаскований прототип був з правим кермом, оскільки пріоритетним ринком для Slavia є Індія. Skoda Slavia замінить там старіючу модель Rapid, яка відрізняється від моделей російської та китайської специфікацій з тією ж назвою.
При цьому не виключено, що Scala стане глобальною моделлю, але на яких ринках крім індійського може з'явитися новинка, поки невідомо. Нагадаємо, в Україні Rapid зараз не продається, а його місце формально зайняв хетчбек Scala. Бюджетний сендан Skoda явно сподобався б українцям.
У поміченого прототипу фари і решітка виглядають ідентичними Skoda Fabia, але характерні лінії профілю і розширена задня частина нагадують VW Virtus, латиноамериканський аналог чотиридверного VW Polo.
Очікується, що в моторну лінійку увійде трициліндровий двигун 1.0 TSI з турбонаддувом потужністю 94 к.с. або 109 к.с., а також чотирициліндровий 1.5 TSI з турбонаддувом потужністю 148 к.с.
Більше інформації по Skoda Slavia очікується ближче до кінця 2021 року, коли заплановано ринковий дебют новинки.
Нагадаємо, представлено спортседан Subaru WRX нового покоління. Автомобіль переїхав на модульну платформу Subaru Global Platform і отримав новий мотор 2.4 з турбонаддувом.