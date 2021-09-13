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Представлено новий Subaru WRX: тепер на платформі Levorg

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Понеділок 13 вересня 2021 09:18
Представлено новий Subaru WRX: тепер на платформі Levorg Фото: Subaru WRX (media.subaru.com)
Автор: Константин Широкун

Subaru WRX нової генерації остаточно втратив зв'язок з моделлю Impreza. Тепер спортивний седан побудовано на платформі більшого універсала Levorg.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Subaru.

Subaru представила "заряджений" седан WRX нового покоління. Новинка остаточно відокремилася від моделі Impreza - згадки про неї давно немає в назві, а тепер у WRX також інша платформа. Машина побудована на модульній платформі SGP (Subaru Global Platform), а передня частина кузова з фарами й решіткою радіатора майже без змін запозичена від універсала Levorg, який продається виключно на японському ринку.

Автомобіль приводиться в рух новим 2,4-літровим чотирициліндровим опозитним бензиновим двигуном з турбонаддувом, який видає 271 к.с. Іншими словами, новий WRX всього на 3 кінських сили могутніше, ніж попередник.

Представлено новий Subaru WRX: тепер на платформі LevorgТяга від турбомотора передається на всі чотири колеса - постійний повний привід є фірмовою особливістю Subaru. Для спортивного седана покупці можуть обрати шестиступеневу механічну коробку передач, або безступеневий варіатор з вісьмома віртуальними передачами.

Представлено новий Subaru WRX: тепер на платформі LevorgWRX також вперше отримав адаптивні амортизатори зі змінною жорсткістю. Налаштування підвіски мають три режими - Comfort, Normal і Sport. Пакет систем безпеки Subaru EyeSight входить в стандартну комплектацію всіх машин з варіатором.

У салоні прописався великий 11,6-дюймовий вертикальний сенсорний екран мультимедіа, а також спортивні крісла з механічними, або опціонально електричними регулюваннями.

Представлено новий Subaru WRX: тепер на платформі LevorgКузов спортивного седана отримав нижчий центр ваги. Завдяки широкому застосуванню високоміцних сталей жорсткість кузова на кручення збільшилася на 28%. Не забули японські інженери й про зниження ваги. Передні крила виготовлені з алюмінію, що дозволяє заощадити близько 2,3 кг.

Представлено новий Subaru WRX: тепер на платформі LevorgЗа інформацією автовиробника, обвіс з незабарвленого пластику в дусі кросоверів марки спрямований на зниження коефіцієнта аеродинамічного опору.

Повідомляється, що продажі новинки на європейських ринках почнуться на початку 2022 року. Ближче до старту продажів стануть відомі динамічні характеристики, а також ціни Subaru WRX.

Нагадаємо, черга на електромобіль Porsche Taycan розтягнулася на півроку. Тільки за перше півріччя 2021 року німецький автовиробник випустив близько 20 тисяч електромобілів.

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