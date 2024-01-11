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Яркий слэм-данк после сольного прохода форварда "Индианы": момент дня в НБА

Индианаполис, Четверг 11 января 2024 12:45
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Яркий слэм-данк после сольного прохода форварда "Индианы": момент дня в НБА Фото: Джордан Нвора набрал 9 пунктов против "Уизардс" (jacksonprogress-argus.com)
Автор: Антон Федорцив

Легкий форвард "Индианы Пэйсерс" Джордан Нвора оказался наверху подбором лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Нигериец запомнился эпизодом под занавес третьей четверти противостояния с "Вашингтоном". Он смело пошел атаковать корзину "Уизардс" и со зрелищным прыжком над Гэффордом вонзил сверху одной рукой.

Стараниями Нворы и других "Индиана" одержала домашнюю победу (112:104). "Пэйсерс" занимают 5-е место в Восточной конференции НБА. В свою очередь "Вашингтон" там же на предпоследней строчке.

Самым результативным в поединке стал защитник "Уизардс" Джордан Пул. Он набрал 18 пунктов. В свою очередь Нвора добавил в копилку "Индианы" 9 очков и 5 подборов.

Кто такой Джордан Нвора

Уроженец Буффало (штат Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал за "Луисвилл Кардиналс". На драфте НБА-2020 выбран "Милуоки" под 45-м номером.

Подписал с "Бакс" контракт в ноябре того же года. Провел 2,5 сезона в команде, периодически защищал цвета фарм-клубов – "Солт-Лейк-Сити Старз" и "Висконсин Херд". Стал чемпионом НБА-2021, а посреди кампании 2022/23 был обменян в "Индиану".

Сын бывшего наставника сборных Кабо-Верде и Нигерии Александера Нворы. Сам цвета нигерийской национальной команды начал защищать в 2019 году.

К слову, украинец Лень попал в топ-6 "Сакраменто" по результативности против "Шарлотта".

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