ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Незабаром буде офіційний термін "російський нацизм": Подоляк про військові злочини РФ

Новость на русском →
Київ, Субота 09 квітня 2022 10:01
Незабаром буде офіційний термін "російський нацизм": Подоляк про військові злочини РФ Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що влада РФ продовжує заперечувати факти військових злочинів, здійснених окупантами за час повномасштабного вторгнення в Україну. Він припустив, що скоро у світі з'явиться офіційний термін - "російський нацизм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Зараз, мені здається, світ застосовуватиме слово "нацисти". Тому що поведінка Російської Федерації по відношенню до України абсолютно один в один ідентично нападу нацистської Німеччини на країни Європи: і з точки зору пропаганди, і з точки зору ведення бойових дій, з точки зору масових згвалтувань, з точки зору масових вбивств мирних громадян. погляду руйнування інфраструктури", - зазначив Подоляк.

На його думку, навіть руйнувань такого характеру було меншим у країнах Європи, коли нацистська Німеччина їх атакувала.

"Так ось Росія за своєю поведінкою абсолютно нагадує нацистів. І мені здається, що незабаром буде офіційно визнано існування такого терміна як "російський нацизм", тому що їхня поведінка абсолютно нелюдська, антигуманна. Вони не воюють з армією, вони воюють із мирними жителями, при цьому воюють максимально тваринами блюзнірськими способами: розчленовування, вбивства", - пояснив Подоляк.

Як розповів радник голови Офісу президента, весь набір огидних способів вбивства людини - все це РФ у вигляді збройних сил застосовує.

"Мені здається, що нам необхідно дочекатися вже буквально якогось короткого часу, коли офіційно у міжнародній правовій практиці застосовуватиметься термін "російський нацизм у ХХІ столітті". Ось це треба зрозуміти", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну