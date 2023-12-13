Скоординировали позиции перед саммитом. Зеленский поговорил с премьером Италии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украины в Telegram .

По его словам, разговор нужен был для координации позиции накануне саммита Европейского совета. Они также обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций ЕС, необходимых для принятия решения о начале переговоров о вступлении.

"Рассчитываю, что лидеры ЕС признают усилия Украины и сделают этот исторический шаг. Украина выполнила свою часть работы и доказала, что может достигать огромных результатов, несмотря на беспрецедентные вызовы", - написал президент Украины.

Зеленский верит, что единство победит на саммите и Евросоюз подтвердит свою силу и лидерство.

Также президент Украины и премьер Италии обменялись мнениями по имплементации "формулы мира" и подготовки к Глобальному саммиту мира.

Саммит ЕС

14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться. Кроме того, как пишет Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть отложено до марта 2024 года именно из-за позиции Венгрии.

Зеленский заявил, что получение положительного решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС зависит только от устойчивости стран-членов. Если решение отложат, это будет означать, что глава Кремля Владимир Путин наложил на него вето.