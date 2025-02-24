Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до - 44,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 43,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,61-41,64 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 24 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5919 гривен за 1 доллар (-0,1397 грн).

Официальный курс евро составит 43,5093 гривен за 1 евро (-0,0418 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, структурный дефицит валюты вырос на прошлой неделе. Национальный банк увеличил продажи из резервов до максимума с начала года.

НБУ в течение недели 17-21 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,191 млрд долларов.

Это на 77,8% больше, чем в течение предыдущей недели 10-14 февраля - 670,10 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 6,066 млрд долларов, что почти в два раза больше, чем бюджетная помощь Украине от международных партнеров (3,1 млрд долларов).