Отмена маркетинговых договоров не дала ожидаемого эффекта, - Адаманов

Цены на лекарства после отмены маркетинговых соглашений остались на том же уровне или даже выросли. Прямая зависимость между наценками в аптеках и маркетингом оказалась не такой очевидной, как ожидалось.

"Мы уже несколько месяцев в процессе поиска - с огромным количеством совещаний, обращений, расчетов, математических моделирований, - но действительно очень сложно утверждать, что маркетинговые сделки прямо пропорционально влияют на стоимость препарата", - отметил Адаманов.

По его словам, ситуация оказалась парадоксальной.

"По факту цена на некоторые лекарственные средства, когда был разрешен маркетинг, была ниже, чем сейчас. Потому что благодаря прибыли от маркетинга аптеки снижали цены на рецептурку, ставили меньшие наценки". Поэтому, подчеркнул он, "нельзя сказать, что существует прямая корреляция между маркетингом и стоимостью лекарств в аптеке. Она точно есть, но не абсолютно непосредственная", - добавил он.

В то же время государство продолжает внедрять инструменты, которые должны сделать ценообразование на фармрынке более контролируемым и прозрачным.

"Идеальной системы ценообразования как таковой не существует. У каждой страны есть свои особенности. Но я рад, что Украина выбрала пути, которые в других странах или были так или иначе использованы, или до сих пор существуют и хорошо себя зарекомендовали", - сказал замминистра.

Речь идет, в частности, о внешнем реферировании цен, которое используется для сравнения с ценами в других странах, а также о национальном каталоге цен.

"Наши граждане в любом случае будут знать, сколько то или иное лекарственное средство стоит, всегда смогут проверить, действительно ли цена, которую им предлагают в аптеке, является адекватной", - пояснил Адаманов.

По его словам, новая система декларирования цен не позволяет импортерам или производителям безосновательно менять стоимость. Раньше же в Украине никто никогда не требовал объяснений, почему изменилась цена в ритейле. Теперь же не будет сюрпризов, когда какое-то лекарственное средство всегда стоило 100 гривен, а потом мгновенно подорожало до 200.