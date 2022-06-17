Французький виробник озброєння Thales йде з Росії

Французька компанія Thales, - один з провідних європейських виробників інформаційних систем для військових потреб, космосу, приладів морської навігації, заявила про зупинку співпраці з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien .

Крім ВПК, компанія надавала послуги і в банківському секторі великим російським банкам, які потрапили під санкції ЄС, в тому числі Сбербанку.

"Наша банківська діяльність продається як результат відповідного рішення. Група оголосить інформацію про припинення діяльності в Росії", - заявили представники Thales в коментарі Le Parisien.

Концерн також зупиняє завод з виробництва банківських карт.

Нагадаємо, компанію Thales почали критикувати після того, як у квітні 2022 року волонтери виявили деталі обладнання в російській військовій техніці - танку Т72Б3 і БМД-4 "Бахча".

"Аналіз показує, що не дуже складні схеми (достатньо навіть одного посередника) дозволяють компаніям зі списку санкцій спокійно працювати", - коментував цей випадок в Telegram діяльність Thales в Росії фінансовий і банківський експерт Олександр Дубілет.

Дубілет ініціював проект "Тотальна ізоляція Росії". В рамках роботи цього проекту група юристів-міжнародників звернулася в правоохоронні органи Європи з вимогою покарати Thales і її дочірню компанію Sofradir за порушення санкцій ЄС.

Також юристи скаржилися Раді ЄС і правоохоронним органам на діяльність інших європейських концернів з метою порушення кримінальних справ на підставі заяв.