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Ситуація з коронавірусом в Одесі: у лікарнях 81% пацієнт у важкому стані

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Одеса, Понеділок 18 жовтня 2021 11:24
Ситуація з коронавірусом в Одесі: у лікарнях 81% пацієнт у важкому стані Фото: у лікарнях Одеси лікуються майже тисяча пацієнтів з COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У "ковідних" відділеннях Одеси знаходяться 948 пацієнтів, 83 з них - діти. Ще 964 людини лікуються в одеських лікарнях від пневмонії.

Про це під час засідання оперативного штабу в мерії розповів директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "048".

За його словами, головна особливість цієї хвилі - велика кількість хворих у важкій формі - 617 пацієнтів (81% від усіх госпіталізованих). Навесні пацієнти з тяжким перебігом хвороби не перевищували 20%.

"Ковидні" відділення продовжують відкриватися і розширювати ліжковий фонд, заявив Нікогосян.

На сьогодні в Одесі є 226 вільних кисневих концентраторів.

Нагадаємо, в ОДА заявили, що лікарням Херсонської області кисню потрібно в 2-4 рази більше, ніж раніше.

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