Ситуація з коронавірусом в Одесі: у лікарнях 81% пацієнт у важкому стані

У "ковідних" відділеннях Одеси знаходяться 948 пацієнтів, 83 з них - діти. Ще 964 людини лікуються в одеських лікарнях від пневмонії.

Про це під час засідання оперативного штабу в мерії розповів директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на місцеве видання "048 ".

За його словами, головна особливість цієї хвилі - велика кількість хворих у важкій формі - 617 пацієнтів (81% від усіх госпіталізованих). Навесні пацієнти з тяжким перебігом хвороби не перевищували 20%.

"Ковидні" відділення продовжують відкриватися і розширювати ліжковий фонд, заявив Нікогосян.

На сьогодні в Одесі є 226 вільних кисневих концентраторів.