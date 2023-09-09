Ситуация на фронте сегодня 9 сентября

Ситуация на востоке и юге Украины остается сложной. При этом Вооруженные силы Украины продолжают вести наступления на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 26 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных, 29 авиационных ударов, совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Амбарного, Бударков Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Леонивка Черниговской области, Новониколаевка, Миропольское, Турья Сумской области, Гурьев Казачок, Бударки, Старица Харьковской области.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка, Кучеровка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Берестового. Авиационным ударам подверглись Белогоровка Луганской области, Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Клещеевки. Вражеским авиационным ударам подверглись Клищеевка и Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны отбили восемь атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Понятовка, Садовое Херсонской области и Днепровское Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Имеют успех в районах южнее Работино и Клещеевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники.

Подразделениями ракетных войск поражено пять артиллерийских средств и один зенитно-ракетный комплекс противника.

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