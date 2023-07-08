Ситуация на фронте сегодня 8 июля

Российские захватчики сосредотачивают основные силы на четырех направлениях фронта. За сутки произошло уже более 20 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook .

Атаки врага

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские ударные БпЛА Shahed. В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА типа Shahed.

Часть ударных БпЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также враг нанес 34 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана 8 гражданских людей погибли и 13 получили ранения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Волковки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области и Гатище, Волчанск, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар возле Новоегоровки Луганской области. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Невского Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Веселое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дружковки и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг осуществлял безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими огнями артиллерии украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Там же нанес авиационный удар. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка Херсонской области, город Херсон и Ивановка и Очаков в Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы врага.