Ситуация на фронте сегодня 30 декабря

Российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Однако тщетно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники, увеличил количество авиаударов.

В течение суток состоялось 49 боевых столкновений. В целом враг нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса и ракету "Искандер" по Запорожью. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено управляемую ракету Х-59.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архиповка Черниговской области и Толстодубово Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Михальчина Слобода, Гремяч Черниговской области; Фотовиж, Волфино, Александровка Сумской области; Бочковое, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в возле Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационные удары в районах Песчаного Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Надежды Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили две атаки врага вблизи Макеевки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клищеевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах Степного, Авдеевки и еще 13 - у Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 7 безуспешных атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили две атаки противника возле Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника восточнее населенного пункта Копани Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Ивановка, Антоновка и Херсон Херсон Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Херсона.

Наступление ВСУ

Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

Потери россиян

В течение суток украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили три зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и три станции радиоэлектронной борьбы противника.