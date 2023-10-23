Ситуация на фронте сегодня 23 октября

Украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

В течение суток состоялось 38 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 52 авиационных ударов, совершил 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Карповичи, Леонивка Черниговской области; Ободы, Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области; Плетеневка, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага в районе Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили все атаки врага возле Надежды Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили около 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромовое, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Клищеевки и Нью-Йорка. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено около 10 атак врага. Также противник нанес авиационный удар вблизи Орловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где силами обороны отражено более 10 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Украинские воины отбили все атаки врага возле Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Орехова, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйпольское, Роботино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольговка, Львовское, Тягинка, Никольское, Приднепровское Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дарьевка, Зеленовка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и еще 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск уничтожено 8 артиллерийских средств, станцию РЭБ, понтонно-мостовую переправу врага и поражено 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.