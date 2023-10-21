Ситуация на фронте сегодня 21 октября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 68 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Стариково и Белополье Сумской области; Гатище, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили около 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спирного Донецкой области. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах Васюковки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Клищеевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили около 15 атак врага. Также противник нанес авиационные удары неподалеку Новобахмутовки и Новокалиново Донецкой области.

Враг обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 20 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в возле Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бургунка, Николаевка, Тягинка и Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Садовое, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.