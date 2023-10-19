Ситуация на фронте сегодня 19 октября

Российские захватчики вели штурмовые действия при поддержке авиации на Марьинском направлении, однако они были безуспешны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось более 70 боевых столкновений.

В целом враг нанес восемь ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и по населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Сосновка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Волфино, Кияница, Степок, Новодмитровка, Рясное Сумской области; Отрадное, Колодязное, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Песчаное Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Ивановка, Кисловка, Крохмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Выемка и Веселое Донецкой области.

В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Звановка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищеевка и Курдюмовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Миньковка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 11 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Угледар и Павловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роботино и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Работино, Каменское, Плавни, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Веселое Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись: Инженерное, Антоновка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по одному пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками было уничтожено четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, двух районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух тяжелых огнеметных системах залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средствах противника.