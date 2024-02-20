Ситуация на фронте сегодня 19 февраля

В Украине на фронтах в течение суток произошло 81 боевое столкновение. Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Атаки врага

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Авиационные удары получили: Барановка Черниговской области; Бобиловка Сумской области; Старый Салтов, Черное, Ольховатка, Табаевка, Песчаное, Синьковка Харьковской области, Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиаудары по населенным пунктам Харьковской области, таким как Синьковка, Петропавловка, Купянск.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 14 атак оккупантов в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Вражеский авиационный удар потерпел Нью-Йорк Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака кафиров.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался совершить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов.

Потери противника

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА "Орлан-10".

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.