Ситуация на фронте сегодня 18 ноября

Российские захватчики вели штурмовые действия на семи направлениях, однако Силы обороны их отбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток произошло 64 боевых столкновения. Враг нанес пять ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Также в ночь на 18 ноября противник нанес авиационные удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА типа "Шахед-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 29 из 38 ударных БпЛА.

В общем, в результате российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе Степка Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них: Клюсы, Янжуловка, Михальчина Слобода Черниговской области; Зноб-Новгородское, Рожковичи, Чуйковка Сумской области; Огирцево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено шесть атак. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Терны, Спирное Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них: Макеевка, Невское Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено семь атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности: Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Дружба, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов восточнее Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 23 атаки. Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Керамик, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражена 21 атака. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отбито три атаки. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них: Луговское, Орехов, Новоданиловка, Работино, Каменское, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Михайловка, Тягинка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Украинские военные наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Чрезвычайные происшествия

В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которые самовольно оставили боевые позиции.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивают зерновой урожай мирных граждан. Так в городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается баржами вывезти похищенную пшеницу в свои порты.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскому средству и складу боеприпасов противника.