Ситуация на фронте сегодня 17 февраля

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ и украинские населенные пункты. В то же время украинские военные уничтожили сегодня сразу три самолета РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

Российские обстрелы

В течение суток произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стогнии, Черное, Садовод Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Карповичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Свободная Слобода, Голышевское, Веселовка, Могрица, Михайловское, Ездецкое Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Бочково, Круглое, Озерное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Синковки, Петропавловки, Купянска Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага возле Ласточкиного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 21 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктов, в том числе Водяное, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

Херсонский плацдарм

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдарма на левобережье Днепра.

Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон.

Потери РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника. Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов, 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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