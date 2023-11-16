Ситуация на фронте сегодня 16 ноября

Российские оккупанты пытались вести штурмы на шести направлениях, однако украинские военные их отбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 62 боевых столкновений. В общем враг нанес 9 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Архиповка Черниговской области; Заречье, Чуйковка, Бачевск Сумской области; Ветеринарное, Огирцево, Волчанск, Нестерно, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где украинские воины отбили четыре атаки. Нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении военные ВСУ отбили 18 атак противника в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отражено пять атак. Враг нанес авиационные удары неподалеку Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Ивановка и Белозерка Херсонской.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два склада боеприпасов противника.