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Ситуация на фронте сегодня 16 июля

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Воскресенье 16 июля 2023 18:53
Ситуация на фронте сегодня 16 июля Фото: Ситуация на фронте сегодня (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На пяти направлениях российские захватчики сосредоточили свои силы, из-за чего там идут тяжелые бои. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Атаки врага

В течение суток враг нанес 6 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Степное, Поповка, Казачье Сумской области и Басово, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ивановского Донецкой области. Также, противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационный удар в районе Северного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в северной части Старомайорского Донецкой области, противник совершил неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Временки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Степного Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Чаривне Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Береговое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Контрнаступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств на огневых позициях и два вражеских средства противовоздушной обороны.

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