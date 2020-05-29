Через системи нагрівання тютюну продажі сигарет у Японії впали в 5 разів

Фото: процес куріння системи нагрівання тютюну (з відкритих джерел)

Згідно з дослідженнями, Японія є одним з найбільш розвинених ринків систем нагрівання тютюну

За 2016-2019 рр. продаж сигарет в Японії знизився в 5 разів. Ключова причина - перехід значної частини споживачів на потенційно більш безпечні системи нагрівання тютюну, які з'явилися на японському ринку у 2014-2016 роках.

Про це йдеться в статті дослідників з Медичного університету Південної Кароліни (США) Майкла Куммінгса і Джорджа Нанаса, а також професора Університету Оттави (Канада) Девіда Свинора для Міжнародного журналу з дослідження навколишнього середовища і громадського здоров'я.

"З 2011 по 2015 рр. продажі традиційних сигарет в Японії також знижувалися, але набагато повільніше - в середньому на 3,1% у рік. З 2016 р. падіння продажів традиційних сигарет прискорилося в рази", - пишуть дослідники.

Прискорення процесу зниження продажів сигарет дослідники однозначно пов'язують з появою на ринку Японії систем нагрівання тютюну - IQOS, glo і Ploom Tech. При цьому загальний обсяг продажів усіх тютюнових виробів в Японії за цей період також суттєво знизився.

Серйозне падіння продажів сигарет зареєстровано в США і Великобританії, де альтернативні тютюнові вироби зі зниженим ризиком також набирають все більшу популярність.

Згідно з маркетинговими дослідженням, Японія є одним з найбільш розвинених ринків систем нагрівання тютюну. У 2018 р. 85% всіх продажів систем нагрівання тютюну у світі припадали саме на Японію.

"Розвивається ринок нікотинових продуктів зі зниженим ризиком, в т.ч. систем нагрівання тютюну, - це нова можливість для глобального реформування сигаретного бізнесу і кардинального скорочення кількості передчасних смертей від куріння", - пишуть дослідники Медичного університету Південної Кароліни та Університету Оттави.

Водночас, на думку американських і канадських учених, для досягнення цієї мети, державам потрібно вдосконалити податкову систему і політику обмежень маркетингу і продажів - в залежності від рівня потенційного ризику для здоров'я від споживання традиційних і нових тютюнових виробів.

Крім того, основні висновки японського дослідження в цілому збігаються з висновками наукових робіт фахівців Американського співтовариства з дослідження ракових захворювань, опубліковані в Британському медичному журналі у 2019 р. Там також відзначили та спрогнозували подальше зниження продажів сигарет в Японії завдяки переходу споживачів на тютюнові товари зі зниженим ризиком.

Нагадаємо, що в Україні, за даними РБК-Україна, обсяг виробництва традиційних сигарет у 2016-2019 рр. також знизився - майже на третину, з 98,5 до 68,6 млрд шт. в рік. Причина зниження офіційних обсягів - не перехід на альтернативні продукти, а зростання контрабанди, до якої привели різкі підвищення акцизу і, відповідно, цін на традиційні сигарети.

За три роки тіньовий ринок тютюнових виробів в Україні розширився майже в 7 разів. У наступному році, за прогнозами експертів, зросте і контрабанда тютюну для нагрівання - днями президент підписав законопроект, який передбачає різке підвищення акцизів на цю продукцію в 4 рази.

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Автор: РБК-Україна