"Сирийский экспресс" армии РФ проплыл через Ла-Манш, несмотря на санкции Запада, - The Times

Конвой российских кораблей прошел через пролив Ла-Манш, несмотря на санкции Запада. Эти корабли транспортируют оружие, в том числе и российское вооружение из Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Так, на этой неделе британские ВМС зафиксировали перемещение "сирийского конвоя" - группы российских военных и грузовых кораблей. Они прошли через Ла-Манш.

Грузовое судно Maia-1, на которое наложены санкции за транспортировку артиллерийских снарядов из Северной Кореи в Россию, было замечено вслед за четырьмя другими кораблями у британского побережья.

Позади шли два других корабля Sparta IV и Siyanie Severa, которые подозревают в перевозке оружия из Сирии для поддержки войны РФ против Украины. Эти суда сопровождали тяжеловооруженный российский эсминец "Североморск" и десантный корабль "Александр Шабалин".

Как пишет The Times, этот конвой является одним из самых больших, которые заходили в территориальные воды Великобритании и Франции с начала полномасштабной войны в Украине. Это также первый случай, когда Кремль отправил через Ла-Манш корабль, непосредственно вовлеченный в торговлю оружием с Пхеньяном.

Maia-1 является одним из более 20 судов, принадлежащих компании, которая попала под санкции Британии, Европейского Союза и США. Министерство обороны Британии назвало его одним из кораблей, которые использовались для транспортировки оружия из Северной Кореи в недавнем представлении в ООН.



Фото: маршрут российского корабля Maia-1 (thetimes.com)



Корабль несколько лет перевозил боеприпасы между Северной Кореей и Владивостоком. Однако в январе, впервые после вторжения России в Украину, судно вышло из Тихого океана с грузом, который направлялся в Санкт-Петербург.

"Грузовые корабли Sparta IV и Siyanie Severa, которые также прошли через Ла-Манш в понедельник (17 марта, - ред.), вероятно, перевозили военную технику, эвакуированную из Сирии после падения режима Асада", - пишет издание.

Их сопровождал военный корабль "Североморск", который имеет восемь зенитных и корабельных орудий, 72 противокорабельные и зенитные ракеты и 44 противолодочные торпеды и ракетные установки. Его экипаж состоит из 300 моряков и может нести два военных вертолета Ка-27.