Синоптики розповіли про погоду на Новий рік

Ілюстративне фото (pixabay.com)

За прогнозами синоптиків, новорічна ніч 2019 в Україні буде сніжною з невеликим морозом

Погода на Новий рік 2019 обіцяє українцям справжню зимову казку. Синоптики прогнозують температуру близько 6 градусів морозу і сніг у багатьох регіонах країни.

Прогноз погоди на Новий рік в Україні

Мінлива груднева погода в кінці місяця порадує українців святковим снігом і невеликим морозом. Народний синоптик Леонід Горбань в своєму прогнозі розповів, що на Новий рік стовпчики термометрів знизяться до -6 градусів за Цельсієм, і в багатьох регіонах очікуються опади у вигляді снігу.

У перші дні січня і на Різдво 2019 настане відлига, а суворі зимові морози прийдуть в Україну ближче до старого Нового року і Хрещення. Вже 15 січня температура може різко знизитися до -25 градусів.

Фото: На Новий рік 2019 очікується морозна і сніжна погода (pixabay.com)

Погода на Новий рік 2019 у регіонах

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в останній місяць року температура повітря буде перевищувати середні показники минулих років.

У Києві на Новий рік та 1 січня 2019 стовпчик термометра може коливатися від -5 до +5 градусів. Пгогода буде малохмарною, 31 грудня можливі короткочасні опади у вигляді дощу, а сніг піде з 2 січня.

Фото: Погода в Києві (meteo.ua)

У Харкові на Новий рік 2019 буде сніжно і морозно. Температурні показники: від -1 вдень, і -3-4 градуси в нічний час.

Фото: Погода в Харкові (meteo.ua)

Новорічна ніч у Дніпрі також буде сніжною. За прогнозом, невеликий сніг очікується і 31 грудня і 1 січня. Температура повітря від -1 до -3 градусів.

Фото: Погода в Дніпрі на Новий рік (meteo.ua)

У Запоріжжі на Новий рік встановиться малохмарна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +1 градуса. Вночі 1 січня стовпчик термометра опуститься до позначки -4.

Фото: Погода в Запоріжжі (meteo.ua)

Одеська новорічна ніч пройде без снігу. 1 січня термометр покаже від -2 градусів вночі до +1 в денний час. У перші дні нового року настане відлига з "плюсовими" показниками та короткочасними дощами.

Фото: Погода в Одесі (meteo.ua)

У Львові на Новий рік 2019 сильних морозів не очікується. Мінімальна температура в ніч на 1 січня складе -2 градуси, а вдень стовпчик термометра підніметься до +1. Небо буде переважно хмарним, але без опадів.

Фото: Погода у Львові (meteo.ua)

У Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях середні температурні показники на Новий рік будуть від 2 градусів морозу до 3 тепла. Снігопадів не передбачається, можливий слабкий сніг.

У Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській областях в новорічну ніч буде від -3 градусів до 0.

Плюсова температура в денний час і до -2 градусів вночі очікується на Новий рік в Херсонській, Миколаївській областях та в Криму.

Сніжно і морозно на Новий рік буде в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Луганській і Донецькій областях. Середня температура в цих регіонах 31 грудня - 1 січня складе -4-6 градусів.

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Відео: РБК-Україна