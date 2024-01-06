Силовой слэм-данк центрового утвердил победу "Чикаго" дома: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Опытный черногорец завершил победу над "Шарлоттом". За минуту до финальной сирены он получил передачу перед "краской", финтом убрал защитника и из-под второго в силовой манере уложил сверху одной рукой.

"Чикаго" отпраздновал важную победу (104:91). Этот успех позволил "Буллз" закрепиться на 10-й строчке Восточной конференции НБА – последней, что позволит пройти в плей-офф. В свою очередь "Хорнетс" идут на 13-м месте.

Самым результативным в поединке стал форвард "Шарлотта" Майлз Бриджес (28 очков). Зато Вучевич в копилку "Чикаго" добавил 11 пунктов, а также сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. На паркете балканец провел около 25-ти минут.

Кто такой Никола Вучевич

Уроженец швейцарского городка Морж. Его отец – легкий форвард сборной Югославии Боро Вучевич – тогда защищал цвета "Лозанны". Вырос в Бельгии, а на студенческом уровне выступал за Университет Южной Калифорнии.

Выбран "Филадельфией" под 16-м номером драфта НБА-2011. В Пенсильвании задержался на один сезон. Далее отдал 8,5 лет "Орландо Мэджик". В Чикаго перебрался посреди сезона 2020/21. В июне прошлого года подписал 3-летний контракт с "Буллз" на 60 млн долларов.

Этнический серб Вучевич имеет двойное гражданство (Черногория и Бельгия) и защищает цвета сборной Черногории. Любимый клуб балканца – белградская "Црвена Звезда".