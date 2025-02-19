Без сильной промышленности украинская экономика не восстановится до довоенного уровня, - исследование

Динамика развития экономики Украины замедлилась в 2024 году, и составило, по оценкам Минэкономики, около 3,6%. В нынешнем году рост тоже не будет значительным - поэтому, чтобы восстановиться после войны, стоит уже сейчас направить усилия на развитие промышленного базиса, который обеспечивает страну валютными поступлениями от экспорта.

"Внешнеэкономическая статистика показала рост, но баланс торговых потоков далеко не в пользу нашей экономики. По данным НБУ, в 2024 году экспорт товаров и услуг вырос на 9,4%, до $56,1 млрд. При этом импорт товаров составил $91,8 млрд. И хотя отрицательное внешнеторговое сальдо несколько уменьшилось, оно остается очень высоким", - указывает Центр.

Между тем текущие оценки бизнес-климата являются умеренно пессимистичными: по итогам января-сентября 2024 года, промышленное производство выросло лишь на 4,9% - после 5,9% г./г. в 2023-м году. Поэтому Украине уже сейчас нужно кардинально менять подходы к промышленной политике, и ориентироваться на политику Брюсселя, который активно обсуждает поддержку базовых отраслей, включая стальной сектор, говорит директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Без сильного промышленного базиса Украина не сможет восстановиться после окончания войны даже до довоенного уровня социально-экономического развития. Поэтому Украине нужна системная поддержка базовых отраслей экономики (энергетика, машиностроение, ГМК, химпром), которые наполняют государственный и местные бюджеты, приносят в страну валютную выручку, поддерживают занятость и обеспечивают развитие экономики", - резюмировали в центре.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года, уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. При этом 61% от всей суммы налогов, уплаченных металлургами в 2024 году - это доля компании "Метинвест". Но в случае роста тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.