Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда .

Автомобиль передан в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего задачи в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Всего с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие Силы обороны Украины получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation. Преимущественно это полноприводные внедорожники, повышающие мобильность украинских защитников и помогающие им эффективно решать боевые задачи по всей линии фронта.

"Автомобиль - это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта такой высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного автомобиля у наших военных может иметь решающее значение для сохранения их жизней и здоровья. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей для ВСУ, и отметка в 230 автомобилей - точно не конец", - отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

Напомним, в число 230 автомобилей также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.