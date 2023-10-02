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Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Понедельник 02 октября 2023 12:29
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Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation Фото: Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных сил Украины полноприводный автомобиль Volkswagen Bora.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль передан в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего задачи в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Всего с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие Силы обороны Украины получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation. Преимущественно это полноприводные внедорожники, повышающие мобильность украинских защитников и помогающие им эффективно решать боевые задачи по всей линии фронта.

"Автомобиль - это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта такой высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного автомобиля у наших военных может иметь решающее значение для сохранения их жизней и здоровья. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей для ВСУ, и отметка в 230 автомобилей - точно не конец", - отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

Напомним, в число 230 автомобилей также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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