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Силы НАТО готовы предотвратить эскалацию: Столтенберг предостерег Сербию и Косово

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Вторник 22 ноября 2022 00:45
Силы НАТО готовы предотвратить эскалацию: Столтенберг предостерег Сербию и Косово Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Миссия под руководством НАТО KFOR, отвечающая за обеспечение стабильности в Косово, остается наготове после провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенбарга.

Он призвал все стороны избегать эскалации.

"Мы разочарованы тем, что не удалось разрешить спор по номерным знакам. Сейчас время ответственности и прагматических решений. Следует избегать эскалации. Силы НАТО KFOR остаются наготове", - отметил Столтенберг.

Напомним, Сербия и Косово при посредничестве ЕС не договорились об использовании сербских номеров.

Ранее стало известно, что в Косово подтвердили изменение правил для автономеров, из-за которых возник кризис с Сербией, и предупредили о штрафах с 21 ноября.

Позже в Сербии заявили, что армия готова защитить своих граждан, которые проживают в Косово, если такой приказ отдаст президент Александар Вучич.

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