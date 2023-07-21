На силы безопасности и обороны из бюджета Киева выделено более 1,2 млрд гривен, - Кличко

Киев выделил более 1,2 миллиарда гривен на финансирование сил безопасности и обороны с 2022 года по сегодня. Помощь военным подразделениям будет продолжена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы выделили из бюджета города почти 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года – более 380 миллионов. То есть, в общей сложности - более 1,2 миллиарда. И продолжаем выделять средства", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, эти средства были потрачены, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Также Киев передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам - от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки.

Кличко отметил, что по закону напрямую ВСУ средства из местных бюджетов перечислять нельзя. В то же время в Киеве выделяют средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в столице, по их обращению.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко инициировал внеочередную сессию Киевсовета для того, чтобы направить еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ, в частности, столица предоставит максимальную поддержку производителям дронов.