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Швейцарский банк Julius Baer прекратит работу с клиентами в России до конца года

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Вторник 25 июля 2023 20:48
Швейцарский банк Julius Baer прекратит работу с клиентами в России до конца года Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/bankjuliusbaer)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцарский частный банк Julius Baer прекратит все операции с клиентами, базирующимися в России до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Julius Baer прекратит работу с клиентами, постоянно проживающими в России, не позднее 31 декабря", - говорится в письме, с которым ознакомилось Reuters.

В то же время деятельность по управлению активами, кредитные сделки и контракты по кредитным картам, будут прекращены уже до конца сентября.

Почему это происходит

Этот шаг был сделан на фоне того, что швейцарские банки, центры оффшорного капитала, попали в поле зрения властей.

Они пытаются использовать санкции, замораживание активов и уголовные расследования, для давления на богатую российскую элиту и уменьшить российского президента Владимира Путина.

США расследуют деятельность швейцарских банков

Еще в марте сообщалось, что два крупнейших на тот момент банка Швейцарии Credit Suisse и UBS находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США.

Оно расследует факты того, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.

Julius Baer Group

Швейцарский банк, специализирующийся на частном банкинге и управлении активами. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария).

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer будет замораживать счета белорусов и россиян.

Также правительство Швейцарии увеличило количество людей, которые следят за исполнением санкций против России.

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