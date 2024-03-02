Швейцарка Хекки-Гросс сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии
Биатлонистка из Швейцарии Лена Хекки-Гросс триумфовала во второй женской гонке на этапе Кубка мира 2023/24 в Осло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
28-летняя спортсменка немного неожиданно оказалась лучшей на дистанции в 12,5 километров. Она добралась до финиша со временем 35:45,3 минуты.
Для всех фавориток ахиллесовой пятой в этот день оказалась стрельба. На первых двух огневых рубежах не избежала промахов и Хекки-Гросс, которая вынуждена была уйти на два штрафных круга. Однако, третий и четвертый визиты швейцарки на стрельбище были удачными.
На последнем же рубеже Хекки-Гросс оказалась единственной из претендентов на "золото" без промахов. Как следствие, она финишировала в гордом одиночестве. Серебряная награда досталась лидеру сезона Симон из Франции. А в борьбе за "бронзу" француженка Жанмонно обошла Таннреволд из Норвегии.
Украинские биатлонистки провалили масс-старт. Анастасия Меркушина закрыла все 10 мишеней в первых "лежке" и стойке, но трижды промахнулась во вторых попытках и финишировала на 27-й позиции. Зато Джима дважды попала в "молоко" на первой стрельбе и по одному разу в трех последующих (29-е место).
Итоги биатлонного масс-старта 12,5 км, женщины:
- Лена Хекки-Гросс
- Жюлия Симон (+16,8)
- Лу Жанмонно (+22,3)
...
27. Анастасия Меркушина (+3:15,2)
29. Юлия Джима (+4:32,8)
К слову, накануне Таннреволд триумфовала в женской индивидуалке в Хольменколлене.
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