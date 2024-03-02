ua en ru
Сб, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцарка Хекки-Гросс сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии

Осло, Суббота 02 марта 2024 15:13
UA EN RU
Швейцарка Хекки-Гросс сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии Фото: Лена Хекки-Гросс победила в Хольменколлене (facebook.com/lenahaecki)
Автор: Антон Федорцив

Биатлонистка из Швейцарии Лена Хекки-Гросс триумфовала во второй женской гонке на этапе Кубка мира 2023/24 в Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

28-летняя спортсменка немного неожиданно оказалась лучшей на дистанции в 12,5 километров. Она добралась до финиша со временем 35:45,3 минуты.

Для всех фавориток ахиллесовой пятой в этот день оказалась стрельба. На первых двух огневых рубежах не избежала промахов и Хекки-Гросс, которая вынуждена была уйти на два штрафных круга. Однако, третий и четвертый визиты швейцарки на стрельбище были удачными.

На последнем же рубеже Хекки-Гросс оказалась единственной из претендентов на "золото" без промахов. Как следствие, она финишировала в гордом одиночестве. Серебряная награда досталась лидеру сезона Симон из Франции. А в борьбе за "бронзу" француженка Жанмонно обошла Таннреволд из Норвегии.

Украинские биатлонистки провалили масс-старт. Анастасия Меркушина закрыла все 10 мишеней в первых "лежке" и стойке, но трижды промахнулась во вторых попытках и финишировала на 27-й позиции. Зато Джима дважды попала в "молоко" на первой стрельбе и по одному разу в трех последующих (29-е место).

Итоги биатлонного масс-старта 12,5 км, женщины:

    1. Лена Хекки-Гросс
    2. Жюлия Симон (+16,8)
    3. Лу Жанмонно (+22,3)

    ...

    27. Анастасия Меркушина (+3:15,2)

    29. Юлия Джима (+4:32,8)

    К слову, накануне Таннреволд триумфовала в женской индивидуалке в Хольменколлене.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Кубок мира Биатлон
    NEWS
    Километровые очереди и заблокированные пункты пропуска: репортаж с польской границы
    Километровые очереди и заблокированные пункты пропуска: репортаж с польской границы
    DAILY
    Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
    Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта