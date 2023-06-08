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В Швейцарии "правые" заблокировали 5 млрд евро гуманитарной помощи Украине

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Четверг 08 июня 2023 18:01
В Швейцарии "правые" заблокировали 5 млрд евро гуманитарной помощи Украине Фото: в Швейцарии "правые" заблокировали 5 млрд евро гуманитарной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила одобрение плана поддержки Украины на сумму более 5 млрд евро в течение следующих пяти-десяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Отмечается, что план был отклонен большинством голосов. Против плана, представленного министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, проголосовали 105 депутатов Национального собрания, среди которых большинство представителей правых партий.

Средства планировалось использовать на:

  • гуманитарную помощь;
  • гражданскую защиту;
  • разминирование;
  • и другое.

Швейцарский план поддержки Украины

Предложение по одобрению программы поддержки Украины на сумму не менее 5 млрд евро было объявлено еще в конце марта текущего года. Тогда же большинство парламентариев согласились с тем, что наша страна нуждается в значительной поддержке.

В то же время, несколько депутатов парламента заявили, что некоторые вопросы нуждаются в разъяснении в плане восстановления Украины и международного сотрудничества.

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