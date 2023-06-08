В Швейцарии "правые" заблокировали 5 млрд евро гуманитарной помощи Украине

Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила одобрение плана поддержки Украины на сумму более 5 млрд евро в течение следующих пяти-десяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

Отмечается, что план был отклонен большинством голосов. Против плана, представленного министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, проголосовали 105 депутатов Национального собрания, среди которых большинство представителей правых партий.

Средства планировалось использовать на:

гуманитарную помощь;

гражданскую защиту;

разминирование;

и другое.

Швейцарский план поддержки Украины

Предложение по одобрению программы поддержки Украины на сумму не менее 5 млрд евро было объявлено еще в конце марта текущего года. Тогда же большинство парламентариев согласились с тем, что наша страна нуждается в значительной поддержке.

В то же время, несколько депутатов парламента заявили, что некоторые вопросы нуждаются в разъяснении в плане восстановления Украины и международного сотрудничества.