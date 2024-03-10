В Швейцарии группа людей пропала без вести во время горнолыжного тура

Полиция Швейцарии разыскивает шесть человек, которые пропали во время горнолыжного тура, отправившегося из альпийского городка Церматт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Полиция кантона Вале заявляет, что реагирование на чрезвычайные ситуации осложняется "очень плохими" погодными условиями.

По данным правоохранителей, лыжники пропали в субботу в районе горы Тет-Бланш на трассе Церматт-Аролла, вблизи горы Маттерхорн, что на границе между Швейцарией и Италией.

"Погодные условия в настоящее время очень плохие, что делает реагирование на чрезвычайную ситуацию очень сложным", - заявила полиция.

Напомним, в прошлом году в Ивано-Франковской области в Карпатских горах спасатели нашли туриста, который из-за непогоды оказался в сложной ситуации и не мог самостоятельно выбраться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.