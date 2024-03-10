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В Швейцарии группа людей пропала без вести во время горнолыжного тура

Швейцария, Воскресенье 10 марта 2024 17:14
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В Швейцарии группа людей пропала без вести во время горнолыжного тура Фото: шесть человек заблудились в горах Швейцарии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция Швейцарии разыскивает шесть человек, которые пропали во время горнолыжного тура, отправившегося из альпийского городка Церматт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Полиция кантона Вале заявляет, что реагирование на чрезвычайные ситуации осложняется "очень плохими" погодными условиями.

По данным правоохранителей, лыжники пропали в субботу в районе горы Тет-Бланш на трассе Церматт-Аролла, вблизи горы Маттерхорн, что на границе между Швейцарией и Италией.

"Погодные условия в настоящее время очень плохие, что делает реагирование на чрезвычайную ситуацию очень сложным", - заявила полиция.

Напомним, в прошлом году в Ивано-Франковской области в Карпатских горах спасатели нашли туриста, который из-за непогоды оказался в сложной ситуации и не мог самостоятельно выбраться.

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