Швейцария обвиняет дочь экс-президента Узбекистана в руководстве преступной организацией

Федеральная прокуратура Швейцарии заявила в четверг, что предъявила обвинение дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Ее обвиняют в получении взяток и руководстве преступной организацией, известной как "Офис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Каримову обвиняют в руководстве операцией, в результате которой, как утверждается, были получены взятки на сотни миллионов долларов от телекоммуникационных компаний.

В обвинении говорится, что иностранные компании, которые хотели работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были платить взятки Каримовой, которая "использовала свой двойной статус: дочери президента и узбекского государственного чиновника", которые оказывали ей неограниченное влияние.

Активы на сумму более 480 миллионов долларов были арестованы в рамках судебного разбирательства против Каримовой и другого обвиняемого. Это бывший генеральный директор узбекской дочерней компании российской телекоммуникационной компании, не названный в обвинительном заключении.

Деньги переводились через банковские счета других стран, прежде чем попадали на банковские счета Швейцарии, сообщила прокуратура.

"Бенефициарными владельцами этих банковских счетов были подставные лица, чтобы скрыть тот факт, что настоящим бенефициаром была Каримова", - заявили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что с 2001 по 2013 год Каримова возглавляла преступную организацию, известную как "Офис", в состав которой входили несколько десятков человек и большое количество компаний. Они вели свою преступную деятельность как профессиональный бизнес, а также прибегали к насилию и запугиванию.

Каримову отправили в тюрьму в Узбекистане в 2019 году за нарушение условий домашнего ареста после того, как в 2015 году она получила пятилетний срок по обвинению в растрате и вымогательстве.