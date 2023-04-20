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Швейцария "примет меры" против посольства России за публичные угрозы журналисту

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Швейцария, Четверг 20 апреля 2023 18:53
Швейцария "примет меры" против посольства России за публичные угрозы журналисту Фото: Швейцария "примет меры" против посольства России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что "примет меры" по посольству РФ в связи с угрозами дипломатического представительства России в адрес швейцарского журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Посольство РФ обвинило венского корреспондента Neue Zürcher Zeitung Иво Мейнссена в "оправдании терроризма" и "разжигании межнациональной розни", упомянув его публикацию в NZZ о временно оккупированном РФ Мелитополе.

Возможно, дипломатов РФ вывела из себя публикация Мейнссена от 7 апреля о партизанском движении в Мелитополе.

19 апреля МИД Швейцарии опубликовал в Twitter заявление, в котором оценил угрозы российского посольства в адрес гражданина Швейцарии как "неприемлемые".

"Посольство России в Берне пригрозило журналисту NZZ юридическими мерами в России за его репортаж. Такой способ действий неприемлем, и мы недвусмысленно сообщим об этом российскому послу", - говорилось в сообщении.

Сегодня, 20 апреля, официальный представитель МИД Швейцарии заявил, что министерство рассматривает разные варианты реакции на угрозы в адрес журналиста, которые опубликовало посольство России.

Среди прочих рассматривается вариант вызова посла, а также другие способы дипломатического воздействия.

Напомним, в конце марта в российском Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича якобы за "шпионаж".

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