Швейцария впервые с начала полномасштабной войны депортировала украинцев

Швейцария депортировала троих украинцев. Это первый случай депортации с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZZ.

Известно, что в среду, 30 октября, из Цюриха спецрейсом депортировали троих украинцев, совершивших преступления в Швейцарии. Это впервые с февраля 2022 года Швейцария возвращает на родину украинцев за уголовные преступления.

По информации NZZ, депортационный рейс направился в Польшу, откуда троих украинцев наземным транспортом доставят в Украину.

Швейцарский государственный секретариат по вопросам миграции не сообщает подробную информацию о преступлениях, совершенных украинцами, из-за защиты данных и конфиденциальности.

Издание отмечает, что причинами депортации не могут быть мелкие преступления. Депортированные должны быть обвинены в тяжких преступлениях, таких как ограбление, лишение свободы или телесные повреждения.