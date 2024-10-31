Швейцария впервые с начала полномасштабной войны депортировала украинцев
Швейцария депортировала троих украинцев. Это первый случай депортации с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZZ.
Известно, что в среду, 30 октября, из Цюриха спецрейсом депортировали троих украинцев, совершивших преступления в Швейцарии. Это впервые с февраля 2022 года Швейцария возвращает на родину украинцев за уголовные преступления.
По информации NZZ, депортационный рейс направился в Польшу, откуда троих украинцев наземным транспортом доставят в Украину.
Швейцарский государственный секретариат по вопросам миграции не сообщает подробную информацию о преступлениях, совершенных украинцами, из-за защиты данных и конфиденциальности.
Издание отмечает, что причинами депортации не могут быть мелкие преступления. Депортированные должны быть обвинены в тяжких преступлениях, таких как ограбление, лишение свободы или телесные повреждения.
Помощь Швейцарии для Украины
Стоит отметить, что Швейцария не оказывает военной помощи Украине из-за своей политики нейтралитета. Кроме того, Швейцария не разрешает другим странам передавать свое оружие воюющим странам.
Однако в Швейцарии пытаются снять запрет на реэкспорт вооружения в Украине. В частности, президент Виола Амгерд выступила с соответствующим призывом.
Швейцария предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь, а также заблокировала российские активы в стране.
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