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Швейцарія посилила вимоги для в'їзду в країну

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Швейцарія, Субота 18 вересня 2021 01:29
Швейцарія посилила вимоги для в'їзду в країну Фото: Швейцарія посилила вимоги для в'їзду туристів в країну (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Швейцарія посилила вимоги для в'їзду в країну. Невакцинованим від COVID-19 туристам необхідно буде пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швейцарії.

"Той, хто не був вакцинований, або не перехворів, повинен надати негативний ПЛР-тест для в'їзду в країну. Після 4-7 днів перебування в країні потрібно робити повторний платний тест", - йдеться в заяві уряду Швейцарії.

Також наголошується, що всі туристи повинні будуть заповнити при в'їзді спеціальну форму.

У Швейцарії для відвідування ресторанів, кінотеатрів, виставок та інших місць культурного відпочинку потрібно мати сертифікат про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест, або свідоцтво про те, що людина перехворіла, і у нього є антитіла.

З 20 вересня туристи, які вакциновані препаратом, схваленим Європейським агентством лікарських засобів (EMA), зможуть отримати Швейцарський сертифікат про вакцинацію, який дасть їм право відвідувати заклади культурного відпочинку.

У Швейцарії за час пандемії COVID-19 виявили понад 823 000 заражень, близько 11 000 інфікованих померли, понад 736 000 осіб одужали.

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