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Швейцарія посилює умови отримання допомоги українськими біженцями: що відомо

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Понеділок 15 серпня 2022 11:46
Швейцарія посилює умови отримання допомоги українськими біженцями: що відомо
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія тепер буде враховувати фінансове становище українських біженців зі статусом s при розгляді заявок на отримання соціальної допомоги. Це приводить вимоги у відповідність до вимог для інших тимчасово прийнятих осіб у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss.

Досі при прийнятті рішення про надання допомоги не враховувалися доходи або майно людини. Це контрастує з тим, як поводилися з тимчасово прийнятими людьми з інших країн.

Кантональні влади, відповідальні за соціальні допомоги, погодилися посилити правила, щоб доходи і майно враховувалися незалежно від того, отримані вони в Україні або в Швейцарії.

Це означає, що якщо люди зі статусом s знімають кошти з банківських рахунків або набувають інші активи в Україні, вони повинні враховуватися при оцінці доходу. Єдиним винятком є автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.

Очікується, що в кінці осені будуть представлені нові рекомендації щодо того, як працювати з автомобілями та іншими активами, такими як ювелірні вироби.

Зазначимо, що близько 60 тисяч українців прибули до Швейцарії і отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

Раніше повідомлялося, що уряд Шотландії може залучити армію для допомоги в розміщенні біженців з України.

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