Швейцария рассмотрит новый запрос Германии на реэкспорт оружия в Украину

Германия снова обратилась к нейтральной Швейцарии с просьбой разрешить ей реэкспортировать в Украину боеприпасы швейцарского производства для использования в войне против России, после того как в начале этого года получила отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель министерства экономики Швейцарии сообщил, что письмо по этой теме было получено от министерства обороны Германии, добавив, что министр экономики Ги Пармелин "своевременно ответит на это письмо". Пресс-секретарь отказался комментировать, делала ли Украина запрос правительству Швейцарии.

Представитель министерства обороны в Берлине отказался комментировать письмо, заявив, что Германия всегда ведет конструктивные переговоры со своими партнерами. Украина получила 30 зенитных самоходных установок Gepard и около 60 тысяч патронов к ним.

В апреле Берн наложил вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, используемых зенитными танками Gepard. 35-мм снаряды изначально поставлялись швейцарскими компаниями для немецкой армии несколько десятилетий назад, но их реэкспорт был заблокирован после того, как швейцарское правительство заявило, что поставки нарушат закон о нейтралитете Швейцарии.

Объяснение своей позиции в июне, правительство заявило, что "исходя из критериев экспорта, описанных в законе о военной технике, и принципа равного обращения в соответствии с законом о нейтралитете, Швейцария не может одобрять запросы на передачу Украине военной техники швейцарского производства".

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт обратилась к своей швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой пересмотреть решение, сообщила в четверг швейцарская газета Tages-Angzeiger. Украина также обратилась к Берну с просьбой разрешить поставки, сообщает газета.

Восьмимесячная война привела к тому, что Швейцария отошла от своей обычной позиции полного неприсоединения, а Берн повторил почти все санкции, которые Европейский союз ввел против Москвы.

Это изменение привело к тому, что Россия отказалась предложение Швейцарии представлять интересы Украины в России и интересы Москвы в Украине, поскольку больше не считает Швейцарию нейтральной страной.

В прошлом месяце Швейцария заявила, что временно приостановит обмен налоговой информацией с Россией и усложнит получение виз российскими гражданами.