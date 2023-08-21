Швейцария проведет расследование неудачной попытки продажи Украине танков Leopard 1

Швейцария проведет расследование в отношении государственного производителя оружия Ruag AG после неудачной попытки продать почти 100 танков Leopard 1 для Украины.

Об этом заявило Министерство обороны Швейцарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Министерство обороны страны обратилось к внешним аудиторам с просьбой расследовать спорную сделку с немецкой Rheinmetall AG, которая в итоге была заблокирована на том основании, что она нарушит статус Швейцарии как нейтральной страны.

Также должна быть рассмотрена необходимость реформирования отношений между компанией и правительством.

Нейтралитет Швейцарии

"В связи с предстоящими в октябре общенациональными выборами это дело может еще больше привлечь внимание к теме традиционного нейтралитета Швейцарии", - говорится в материале.

Бывший главный исполнительный директор Ruag Бриджит Бек была вынуждена уйти в отставку после того, как предложила европейским странам пойти дальше и отправить в Украину оружие швейцарского производства, поскольку Швейцария, скорее всего, не будет его использовать.

Ее преемник Николя Перрен сказал, что стране придется пересмотреть свою международную позицию во все более взаимосвязанном мире.

Однако правая "Швейцарская народная партия", которая является самой сильной в парламенте, ответить, что Швейцария наслаждается миром и стабильностью только благодаря нейтралитету и что эта доктрина не подлежит обсуждению.

Что этому предшествовало

Швейцарский концерн Ruag, несмотря на нейтралитет страны, подал правительству официальную заявку на передачу 96 танков Leopard 1 Украине.

Как отметили в Ruag, в покупке заинтересован германский оборонный концерн Rheinmetall. После инспекции и ремонта танки будут переданы Украине.

Позже стало известно, что правительство Швейцарии отклонило запрос концерна Ruag AG о разрешении на продажу 96 танков Leopard 1 A5, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.